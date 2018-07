Alonso: "Me gustaría ganar un tercer Mundial, pero es pronto para hablar"

Fernando Alonso, que lidera de forma sólida el Mundial 2012, declaró en el circuito de Hungaroring que le "gustaría ganar un tercer Mundial", pero recalcó que aún es "pronto para hablar de ello".

"Tener los mismos títulos que Senna, que era mi ídolo cuando estaba en karts y otros nombres como Lauda, etcétera..."

"Lo veremos cuando tengamos posibilidades reales de capturar el tercer título. Por el momento estamos contentos con los puntos sumados en la primera mitad del Mundial. Pero tenemos que seguir trabajando duro, tenemos que seguir siendo consistentes y seguir sacando buenos resultados, porque esto puede cambiar mucho, en dos o tres carreras. Y entonces estaríamos hablando de algo diferente", apuntó Fernando.

"No tiene sentido hablar ahora del tercer título, pero, como dije cuando se acabó el Gran Premio de Brasil 2006 (cuando firmó su segundo Mundial y se convirtió en aquel momento en el más joven en lograr dos) se convirtió en un sueño para mí ganar un tercer título en mi carrera. Puede ser este año, dentro de dos, en seis... no sé", dijo Alonso.



"Pero el tercero será muy importante para mí. Tener los mismos títulos que Ayrton (Senna), que era mi ídolo cuando estaba en 'karts' y otros nombres como (el austriaco Niki) Lauda, etcétera... creo que es un buen número, con el que sueño y que ojalá llegue antes o después", comentó.



Hungaroring es el escenario de la primera victoria -en 2003- del doble campeón mundial asturiano, que reconoció a Efe que en esos momentos no esperaba presentar el palmarés que detenta ahora: de 30 victorias, 79 podios y 22 'poles'.



"No, definitivamente no. Cuando ganas tu primer Gran Premio hay muchísimas emociones que se suceden: alegría, satisfacción, orgullo, de tu equipo y de ti; de tu familia... te sobrevienen numerosos pensamientos cuando ganas tu primer Gran Premio, pero no te puedes imaginar que vas a repetir esa sensación. Alguna vez más o con frecuencia", explicó el líder del Mundial de F1.

"Han pasado muchas cosas desde 2003"

"Seguir ganando después de varios años, con equipos diferentes, con distintos reglamentos, que han cambiado mucho desde 2003... (motores) V10, V8, (neumáticos) Michelin, Bridgestone, Pirelli... cargar o no cargar (combustible)... han pasado muchas cosas desde 2003", dijo.



"Y si miro atrás, por supuesto que no me imaginaba que iba a tener la suerte y la posibilidad de ganar dos Mundiales y de estar conduciendo para Ferrari", explicó a Efe hoy, jueves, en Hungaroring, el doble campeón del mundo de Fórmula 1.