Lewis Hamilton ha estado muy cerca de Sebastian Vettel en la clasificación del GP de Estados Unidos. Pero estar cerca no ha sido suficiente y finalmente el británico estará en la segunda posición de la parrilla norteamericana tras el Red Bull del alemán.

El de McLaren no se conforma con ser segundo: "Quiero ganar y hacerlo lo mejor posible. No me preocupa la salida, me preocupa el estado del asfalto. Había poca adherencia en pista y espero que la salida sea buena".