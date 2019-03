HRT se enfrenta a otra jornada complicada en el circuito de Albert Park

HRT, la única escudería española que compite en el Mundial de Fórmula 1, tuvo un accidentado debut en el GP de Australia pero logró rodar con el F112, lo que supone un auténtico éxito para el equipo. Pedro de la Rosa logró completar una vuelta y su compañeo Karthikeyan pudo dar 19 giros a Albert Park



Este sábado les espera un duro día por delante con los terceros libres y la sesión de clasificación. El principal objetivo será rodar sin problemas y lograr participar en la sesión de clasificación.



El piloto español Pedro Martínez de la Rosa, de HRT, lamentó no haber podido rodar por un "problema con el sistema hidráulico" en la primera jornada del Gran Premio de Australia, pero recalcó que todo forma parte del "aprendizaje".



"Hemos conseguido hacer una vuelta de instalación para comprobar los sistemas y hemos detectado un problema con el sistema hidráulico y no hemos podido seguir. Esto es parte del aprendizaje; hemos llegado aquí con un coche nuevo y el haber podido salir a la segunda sesión ha sido importante, pero nos hemos quedado con las ganas de hacer más y aprender más", señaló De la Rosa.



El catalán apuntó que "las últimas piezas del coche llegaron" en la noche del jueves. "Gracias al esfuerzo de todo el equipo, hemos podido al menos dar la vuelta de instalación y, gracias a ello, para mañana sabemos dónde está el problema y lo podemos arreglar", comentó.



El director deportivo Luis Pérez-Sala lamentó haber vivido "un día complicado", aunque no les pilló por sorpresa.



"Sabíamos lo que nos esperaba. Sin haber hecho pretemporada, aquí tenemos que hacer las cosas bien, sin precipitarnos, y detectar los problemas para solucionarlos", comentó al respecto.



"Lo que la mayoría de equipos han hecho durante el invierno, a nosotros nos toca hacerlo aquí. Narain ha podido dar 19 vueltas y acumular cierta información. Pedro sólo ha podido dar una, pero ya esa vuelta es importante porque el equipo ha trabajado sin descanso para poder terminar el coche a tiempo para hoy y lo han conseguido. Mañana seguiremos avanzando", sentenció el expiloto.