Los internautas agradecen a Fernando Alonso una temporada mágica

La sección de las redes sociales se abría en el previo del GP de Brasil con un mensaje claro. #FabiR2: "No puedo imaginarme cómo te sientes cuando te despiertas pensando que puedes ser campeón del mundo. Pase lo que pase para muchos hoy ALO se acuesta ganador". Mientras, #Lucio49 nos hablaba de la esperada lluvia: "Como decimos los gallegos que orvalle pero que no diluvie. Demasiada lluvia en carrera puede volverse en contra de ALO y complicarle el Mundial". #ForofoF1 se planteaba el papel de Hamilton en la carrera: "Si Alonso depende de quedar primero y Hamilton está en esa posición en carrera, ¿el inglés le dejaría pasar? Me temo que no, pero él no se juega nada".#RealityOne hablaba del papel de Lewis Hamilton en este GP: "Massa está en su casa, la afición y la pista están con él. Su misión hoy: ser la sombra de Vettel para presionarlo". Y @fsierra comentaba: "Los del @Atleti sabemos de milagros, Alonso gana seguro".



Durante la carrera, las redes sociales se han contagiado de la locura absoluta que se vivía en la pista. Una salida de infarto en la que Vettel se veía implicado en un golpe múltiple encendía los comentarios más afilados de las redes sociales, que no podían creerse que el eterno rival de Alonso estuviera estuviera a punto de quedarse fuera en el primer envite del GP.



Durante la carrera los espectadores han elogiado las acciones de Massa en pista que ha defendido a su compañero a capa y espada, @Dr_Commonhate: "Massa demostrando que los hombres si pueden hacer dos cosas a la vez: conducir un coche y callar bocas", @PaulaMackenna: "Massa esta carrera se está portando, pena que no hiciera lo mismo desde el principio". Kimi Raikkonen se desorientaba en un momento de la carrera a lo que @ferdelAmo: "Estás más perdido que Raikkonen en Interlagos", @DaddyDiego90: "Kimi ya se iba de fiesta".@ParisScaylaRiz incidía en la resistencia del coche de Vettel: "Gente ya sabéis compraros un coche como el de Vettel, es caro pero os durará toda la vida".

@almudena_gt aseguraba: "El Red Bull de Vettel es el coche fantástico o cómo va esto?".



@8chinos: "Hulkenberg preguntando por radio "¿Pero que hago yo aquí???!!!"





@Hector_Ares:"Con la pista así de delicada, esto es conducción en estado puro. Recuerda a la #F1 de antes"





@Guadag26: "Qué injusto es que vaya a ganar el que menos se lo merece, si no tuvieras ese coche vettel me gustaria ver donde estarias ahora".





@Allmuuu: "Webber un aliado sorpresa..."



Después de que Vettel le arrebatara el tricampeonato por tres puntos a Alonso muchos internautas mostraban su decepción ante la pérdida de un título que ha sido posible hasta la última bandera amarilla que se ha visto en Brasil. @CesarAugustoMB despedía la retransmisión con el mensaje: "El año que viene será mejor. No hay lugar a dudas".