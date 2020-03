En Twitter, @F1Manuela comentaba con #A3F1Malasia: "Aunque Alonso no gane que Vettel no sea siempre el primero da moral. Por una F1 sin monopolizar", mientras, en nuestra página web: #11 anonimo3000: " El Ferrari necesita mejorar el ritmo porque lo de Australia fue culpa de la degradación, cuando lleguen las carreras europeas RB será 5 décimas más rápido así que a rezar para que vayan mejorando". @toniborrallo: "Si no me equivoco #A3F1Malasia será el GP numero 200 de @alo_oficial Hará algo especial para celebrarlo? -además de ganar claro!".

La mayoría de los internautas piensa que Kimi Raikkonen es un firme candidato a ganar el Mundial. En la Pregunta Web (¿Crees que Kimi es un firme candidato a ganar el Mundial?) el 57% ha votado SÍ mientras el 43% No lo ve como un claro candidato a ganar. La opinión de @Lorenzogrun_6m representa el No en las votaciones: "Raikkonen no tiene coche para ser candidato al mundial, al final de temporada se notará mucho más la diferencia con los favoritos". Mientras, @MaraVM_ comentaba: "Fue campeon del mundo 2007 y subcampeon 2005 que recuerde así por encima.Obvio q es un posible candidato.Preguntar sobra".

Este jueves el inolvidable piloto de la Fórmula 1, Ayrton Senna, hubiera cumplido 53 años y muchos internautas lo recordaban en las redes: "@notimotor 8h: Hoy es el cumpleaños de Ayrton Senna. Los mitos nunca mueren. Felicidades".

Los espectadores compartieron sus preguntas con el equipo:

#Furius84: "¿El problema de RedBull con los neumáticos se corrige simplemente con el setup?"

#SetUPx): "Por qué ha fallado RB gestionando neumáticos y Lotus lo ha hecho tan bien??? Cuál podría ser la clave??

#Freelance00¿A quién crees que favorece y perjudica más el uso limitado del DRS en la clasificación?"

Mientras que en el final de los Libres 1 la imagen de los neumáticos del F138 completamente desgastados centraba la atención de las redes en los Pirelli: "@euskal_herrikoa 44m: Problemón con los neumaticos en Sepang,se funden como si la pista fuese un horno".

En los segundos libres la lluvia y la degradación de los neumáticos han sido el principal tema de conversación en las redes. Muchos pedían lluvia para Sepang pero temían que demasiadas gotas terminaran por arruinar la clasificación como ocurrió en Australia.





@laf1web: "Neumáticos destrozados con 15 vueltas. ¡Qué interesante se presenta la carrera!"

@EduHdez7th_1m: "Pues después de ver esto, prefiero que no llueva porque la carrera podría ser muy interesante"

@JuancarLopez93: "Yo veo en Kimi un gran aliado para la lucha VS Vettel. En la 2º parte del mundial bajarán el nivel. Pero mientras vienen bien".



Asimismo, los internautas han aprovechado el turno de preguntas de los Libres para preguntar por la fiabilidad de los diseños de Red Bull y McLaren y plantear que, si no les funcionan, podrían volver a las configuraciones del año pasado. En Twitter @vitu36: "¿Ha hecho bien Charles Pic cambiando su volante por el de Caterham, siendo Marussia claramente superior hasta ahora?", pregunta a la que Lobato y Jacobo han respondido que sí ha hecho bien el piloto aunque de momento su escudería no haya dado frutos.