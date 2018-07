Javier Sierra, sobre 'El fuego invisible': "Es una novela que va a iluminar la imaginación del lector"

Javier Sierra, el autor del Premio Planeta 2017 por la novela 'El fuego invisible' explica que su obra trata sobre la peripecia que vive David Salas, un profesor de lingüística que regresa al Madrid de sus antepasados y toma contacto con una vieja amiga de su abuelo que tiene una escuela de literatura experimental que está debatiendo sobre una novela del siglo XII que cambió la historia de Europa, 'El cuento del Grial'.

Una novela que para su autor "va a iluminar la imaginación del lector" porque "va a poner mucho de su parte para desvelar un misterio con el que llevamos conviviendo dos milenios".

'El fuego invisible' nace del interés de Sierra en la pintura románica. "De repente descubrí en la sala del Museo Nacional de Arte de Cataluña unos frescos en los que aparecía representado el Grial tal y como lo describe Chrétien de Troyes en su cuento del siglo XII. "Un cuenco radiante que es capaz de iluminar una instancia en manos de una mujer", explica Javier Sierra, que matiza que "el problema está en que esas pinturas se ejecutaron seis décadas antes de que el cuento del Grial fuera redactado", por lo que "el origen del Grial parece que está muy cerca de nosotros".

Javier Sierra cuenta que llevaba diez años en las quinielas del Premio Planeta. "Cada 15 de octubre sonaba mi nombre entre los galardonados y yo nunca me había presentado", dice. Esto fue lo que le impulsó a tomar la decisión de que había llegado el momento de presentar una novela.

El autor explica que no ha presentado ninguna novela a estos premios hasta que "no he tenido una obra que creo que está a la altura del galardón". "Es una novela muy literaria pero a la vez muy de acción, muy de sorpresas. Creo que digna del Premio Planeta", cuenta.

Sierra asegura que para él ganar el Premio Planeta es una gran ilusión ya que desde que era niño leía las novelas ganadoras "y cuando uno empieza a escribir siempre tiene el sueño de que algún día va a recibir esta especie de 'Oscar' de las letras españolas", asegura.

Respecto a Cristina López Barrio, finalista del Premio Planeta 2017 con su libro 'Niebla en Tánger', dice que es una mujer que "irradia paz, que transmite cierta atmósfera romántica" y que "sabe contar las historias, dosificarlas".

De 'Niebla en Tánger', Javier Sierra asegura que es una novela muy cálida que arranca de una situación un tanto desconcertante y que le cautivó de manera inmediata.