¿Qué debe tener una novela para convertirse en Premio Planeta? El jurado da las claves

Más de 600 novelas presentadas, y tan solo 10 finalistas, con un único ganador que tomará el relevo a Dolores Redondo.

Esas son las cifras del prestigioso Premio Planeta, que convierte a los escritores en auténticas estrellas, así como acerca la literatura y la expansión de la lectura en todo el mundo.

El Palacio de Congresos de Barcelona ya ultima los preparativos y se pone sus mejores galas para la recepción del millar de invitados a este acto, uno de los más importantes del panorama de las letras, que además ya cumple 66 años, con más de 42,5 millones de libros vendidos a sus espaldas.

Antena 3 ha estado con Dolores Redondo ('Todo esto te daré') en Galicia para rememorar sus sensaciones al ganar el codiciado Planeta el pasado año. "Piensas en el camino recorrido, en lo que te ha llevado hasta allí... Y en lo contentos que estarán los que te quieren", se sincera la escritora.

La ganadora en 2001 del Planeta y ahora jurado del mismo, Rosa Regàs ('La canción de Dorotea'), dedica unas cuatro horas al día de media en leer las novelas que pueden optar al premio: "Me tienen que sorprender, hay algunas que están muy bien pero no te sorprenden porque no dejan de ser imitaciones o seguidores de una moda determinada", asegura.

Juan Eslava Galán comparte junto a Fernando Delgado la complicada misión de escoger al ganador o ganadora. Ambos consideran que lo importante es, "más que hacer de juez, hagas de lector placentero, que puede expresar luego un juicio y, naturalmente, elegir", "encontrar una buena novela", declaran a las cámaras de Antena 3 Noticias.

Esta noche, un nuevo nombre se unirá a la historia de las letras españoles con el premio mejor dotado, nada más y nada menos que 600.000 euros.