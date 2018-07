Valenciano: "Son unos malos resultados, no estamos satisfechos"

"Son unos malos resultados", así ha comenzado Elena Valenciano su intervención tras conocer los resultados de las elecciones europeas de este 25 de mayo. Sin rodeos ni excusas la líder de los socialistas ha admitido que no están satisfechos y ha emplazado todas las decisiones a la reunión que este lunes a las 11 de la mañana mantendrá la Comision Ejecutiva Federal del partido.

El PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia, perdiendo nueve diputados con respecto al 2009. Esta debacle no la viven los socialistas solos sino que el PP también ha obtenido ocho escaños menos.

El pilar fundamental de los socialistas, gracias al que el desastre no ha sido tan escandaloso es Andalucía. El PSOE dirigido por Susana Díaz ha obtenido un fuerte respaldo en la comunidad, logrando el 35,13% de los votos, siendo en la provincia de Jaén donde se ha conseguido el apoyo más fuerte con el 43,77% del electorado. Díaz, ha expresado su satisfacción por la victoria "con claridad" de su partido.

Entre PP y PSOE no suman el 50% de los votos

La cabeza de lista del PSOE a los comicios de este domingo ha negado con la cabeza al ser preguntada si se había planteado renunciar a su escaño tras este varapalo, pero no ha sido tan clara al ser cuestionada sobre las consecuencias que este resultado puede tener en la Ejecutiva que lidera Rubalcaba. Ante las muchas preguntas que le han formulado al respecto se ha limitado a reiterar que es la Ejecutiva la que analizará los resultados mañana y, después, Rubalcaba comparecerá ante la prensa para dar cuenta de las "decisiones oportunas".

Además ha asegurado que los socialistas "desde luego" van a reflexionar "profundamente" sobre estos resultados, un trabajo en el que no espera contar con el PP. "La reflexión conjunta con el PP no puede ser, porque el PP está muy satisfecho con el resultado y no parece que vayan a reflexionar", ha apostillado.

Con una participación del 45,85%, frente al 44,9% de hace cinco años, ni el PSOE ni el PP han alcanzado el 30% de los sufragios (26,06% el PP y 23% el PSOE). Entre los dos han sumado un 49,06%, el porcentaje más bajo en unas europeas y muy lejos del 73,4 por ciento de las últimas generales.

Su desgaste lo han capitalizado el resto de partidos. Con el 99,59% de los votos escrutados, IU ha logrado un 9,99% y pasa de dos a seis escaños, mientras el recién creado Podemos ha obtenido un 7,96% y cinco escaños.