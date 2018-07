Cañete: "España ya no forma parte del problema de la Unión Europea"

Asegura Cañete que no sabe los otros nombres que manejaba la dirección del partido como candidatos a las elecciones del PP Europeo. Miguel Arias Cañete, nuevo candidato de los populares al Parlamento europeo, tiene claro que él no era la única opción y justifica el 'secretismo' en el nombramiento en que "las campañas electorales son cortas".



Sobre su rival en las filas del Partiado Socialista, Elena Valenciano, le recomienda que hable de su proyecto de Europa y no de las políticas nacionales. "Yo viví el tránsito del Gobierno socialista al del PP y sé perfectamente que si hablamos de la Política que hizo Zapatero lleva las de perder", ha matizado tajante.

Su reto político es "hacer saber a los españoles por qué son importantes las elecciones a la UE". "Mi batalla va a ser movilizar a los españoles y llevarles a votar y exlicarles por qué este parlamento regula lo que nos afecta en el día a día", sostiene el ministro.

El candidato al PP Europeo es optimista sobre la recuperación de España. Considera que las reformas ya empiezan a dar frutos y lo ilustra con un dato: "Antes de cada 3 empleos perdidos en la UE, dos tenían lugar en España, ahora mismo en la UE de cada dos empleos que se crean uno es en España", matiza. "Los sacrificios que han hecho los españoles empiezan a dar resultado aunque hay gente que sigue pasándolo mal. España está en una dinámica muy distinta. Estamos seguros de que en 2015 estaremos mucho mejor", ha declarado Cañete.



Ve a España como un país más atractivo, en crecimiento económico y con una imagen seria en la UE. "Antes éramos el problema, el Gobierno socialista estuvo a punto de provocar un rescate de la UE, ahora somos parte de la solución y del crecimiento económico en la UE", destaca.



Lo recortes han hecho que el presupuesto de su Ministerio sea la tercera parte del de sus predecesores. Destaca que el ejemplo de "apretarse el cinturón" lo están siguiendo otros países como Francia. Sobre los fondos para generar empleo en los jóvenes que ha aportado la UE destaca que es un dinero comunitario que no está llegando a los trabajadores. "En el parlamento europeo están con el ojo puesto en España, hay que ser muy cuidadosos en la gestión de fondos", sentencia Cañete.