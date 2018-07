Joan Herrera: "A Artur Mas le beneficia hablar del sí y del no y no de la corrupción"

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

El coordinador de Inciativa per Catalunya-els Verds, Joan Herrera, cree que el clima electoral de las elecciones catalanas beneficia a Artur Mas y a Mariano Rajoy porque han conseguido que se hable del sí y del no "pero no de políticas sociales y de la corrupción". Considera que el debate entre Cataluña y España se va a resolver con una consulta en la que se reconozca que se trata del estado más plurinacional de toda Europa.