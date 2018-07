Miquel Iceta: "Encontraremos una fórmula para reconocer la singularidad de Cataluña"

"El PPC se empeña en despreciar a todos los demas e intenta decirles que es lo que tendrían que hacer" sentencia Iceta para explicar porqué ha rechazado una propuesta de Xavier García Albiol sin ni tan siquiera llegar a escucharla.

"El Partido Popular no quiere diálogo, y además no lo habrá hasta que no empiece a reconocer alguna responsabilidad con el actual estado de las cosas", ha añadido.

Lo que lleva a preguntarle si es una buena estrategia electoral que todos los partidos constitucionales se "tiren de los pelos" mientras que los partidos independentistas van de la mano.

"La solución no es crear un 'Frente por el No'", explica el candidato del PSC, "sino exponer nuestras ideas para que los catalanes puedan elegir y salir juntos de este atolladero".

Al ser preguntado por la polémica de las declaracions de Felipe González en las que recocería a Cataluña como una nación, Iceta ha declarado que lo importante es que "Felipe González y yo estamos de acuerdo en lo fundamental, en que hay que reconocer la singularidad de Cataluña en la reforma de la Constitución que proponemos".

Iceta dice que "mienten, como casi siempre" al referirse a las acusaciones del Partido Popular que señalan que tienen miedo de plasmar sus ideas por escrito por miedo a molestar a Susana Díaz.

"Recuerdo que en Granada, que está en Andalucía, en 2013 aprobamos un documento donde se expone lo que queremos", sentencia el secretario.

En un cambio de tema, Iceta, que explica que "no soy nada futbolero", le parecen "mal" los pitos a Piqué. "A la gente hay que respetarla en sus opiniones. No hay que mezclar sus opiniones con lo que haga en el campo de juego", opina.