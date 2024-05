La Casa Real británica designa a la posible sustituta de Kate Middleton: "Una mujer joven que aportará glamour"

Tal y como aseguran los medios británicos el patrimonio del rey de Inglaterra Carlos III ha aumentado mucho durante su reinado. Desde que el hijo de Isabel II fue designado como monarca ha ganado 11,5 millones de euros. El Rey tiene 750 millones de euros en el banco pero aún así está en el puesto 258 de la lista de los más ricos del mundo. Un puesto que ocupa por detrás de otras celebridades inglesas como los Beckham o Elton John.

La reina Camila no está muy contenta de que su esposo haya recuperado su agenda en medio de su tratamiento contra el cáncer. En los últimos meses Carlos III comunicó su intención de retomar la agenda después de ser sometido a una operación de próstata y de haber sido intervenido también de un cáncer cuyo origen no determinó. La reina Camila declaró a la prensa que, aunque su marido estaba cada vez mejor, todavía podría gozar de un mejor estado de salud si no participara en tantos actos públicos.

En Reino Unido los tabloides comentan la mejoría del Rey a tenor de las imágenes públicas que están trascendiendo del monarca. La agenda de Carlos III se ha llenado de actos coincidiendo con la visita del príncipe Harry a Londres. Una visita en la que padre e hijo no se encontraron. Tras su paso por Londres Harry se embarcaba con su esposa Maghen Markle en una gira africana.

Tras su paso por Nigeria los medios de comunicación se rinden ante los royal y aseguran que han hecho una gira casi presidencial. Los tabloides comparan la labor del matrimonio con los viajes de Lady Di. "Los británicos ven en ellos un valor que hacía muchísimo que no veían", apunta el periodista Nando Escribano. A partir de entonces mantiene Escribano que el rey Carlos III se llena la agenda de todo tipo de actos.

¿Quién podría ser la sucesora de Meghan Markle?

Beatriz de York, miembro de la familia real británica y sobrina del monarca Carlos III, se postula como favorita para sustituir a Kate Middleton en sus actos públicos durante su ausencia. Kate Middleton comunicó el pasado mes de marzo que padece cáncer y que se encuentra inmersa en un proceso de quimioterapia. Una circunstancia que la ha mantenido lejos de los actos públicos.

Tal y como mantiene la prensa inglesa Beatriz de York se habría propuesto como voluntaria para reemplazar a Middleton estos meses. Según la prensa, uno de los asesores de Carlos III asegura que al monarca le parece que está bien "tener a una mujer joven como parte de la corona que además dé glamour".