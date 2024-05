Una famosa sorprende al acudir en ropa interior a un evento: "Una mujer atrevida"

La famosa empresaria, y también colaboradora de Espejo Público, levantaba reacciones a su paso, por el atuendo que escogió para asistir a un evento en pleno centro de Madrid en la tarde noche del jueves y con el que lucía piernas.

La periodista del programa Gema López definía a su compañera como "muy divertida ella. Una mujer atrevida", al presentarse en la premier de la película en la que participa Atresmedia, 'Disco, Ibiza, Locomía', sobre el grupo de música que se popularizó en los años 80 en nuestro país.

"Le he quitado los bóxer a mi chico"

La mujer acudía a este evento en el que también estaban los actores protagonistas del largometraje Blanca Suárez, Alberto Ammann, Iván Pellicer, Eva Llorach y Albert Ermann.

Ante la expectación que generaba en el 'photocall' donde posaban multitud de rostros conocidos, CarmenLomana explicaba el look que había elegido para la ocasión: "Le he quitado los bóxer a mi chico. Es lo último".

Lomana aseguraba cogerle alguna de sus prendas a su pareja muy a menudo: "Siempre. Las camisas, los bóxer ¡Los calzoncillos de toda la vida!", y añadía que sería 'de esas', "si se deja".

Sensaciones en plató

La presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, parecía quedarse sin palabras al ver el estilismo de Carmen Lomana y exclamaba: "Bueno, bueno. ¡Impresionante eh!".

También reaccionaba sorprendida la colaboradora SofíaCristo, quien admitía que no sabía si ella se atrevería aunque algunas de sus amigas habrían incluido esta prenda masculina en su vestuario y le parecía "espectacular", y terminaba por decir que no siempre quedarían bien: "El bóxer, en chica, debajo de un pantalón, no me pone nada".

Gema López por su parte aseguraba que ella también había empleado unos bóxer masculinos en algún momento en uno de sus looks.

"La camisa después de tener sexo"

Entraba en la conversación otra prenda que despertaba pasiones y parecía encontrar unanimidad en las opiniones de los presentes. Esta no sería otra que la camisa masculina, también en un look femenino o en situaciones íntimas.

Poco después Alonso Caparrós bromeaba con "conseguir que los hombres empiecen a aparecer en eventos con unas bragas bonitas".