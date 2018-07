Artur Mas: "Ni los tribunales ni la Constitución frenarán el proceso soberanista"

El presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, ha dicho que "ni los tribunales ni la Constitución" podrán parar el proceso soberanista en Cataluña.

Durante un acto de apoyo electoral de miembros de la sociedad civil a Mas, este ha pedido una "mayoría excepcional" para un "momento excepcional" y ha asegurado que en las próximas elecciones habrá gente que dará a CiU votos que sean "prestados" para sacar adelante su proyecto.

"No se puede encabezar un proyecto de esta magnitud sin un liderazgo fuerte", ha subrayado.

Mas ha destacado que la manifestación de la Diada mostró un sentimiento sin manipulaciones de partidos nacionalistas, y ha añadido sobre las elecciones: "Ojalá el resultado sea claro, porque nos jugamos mucho".

Ha subrayado que será un momento del que estarán pendientes en Madrid, Bruselas y Washington para comprobar si Catalunya tiene un liderazgo fuerte, y ha destacado durante su intervención que el acto no ha contado con la imagen de CiU ya que quiere mostrar que el proceso soberanista va más allá de la formación política.



Asimismo, ha señalado que, si CiU debe dar un paso atrás por el bien del proceso, lo hará, y ha pedido que la gente no se deje atabalar con campañas de miedo, que seguirá habiendo --ha augurado--, y ha dicho que incluso para él no es un proceso fácil, aunque está dispuesto a liderarlo hasta el final.



Ha reiterado su compromiso de sentarse a negociar con todas las fuerzas políticas si gana las elecciones, y ha defendido algunas de sus medidas gubernamentales, como vender empresas públicas, porque así evita "recortar más en sanidad y educación".