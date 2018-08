Sánchez-Camacho: 'La mayoría absoluta de CiU supondría la ruptura de la unidad de España'

Camacho ha explicado que otro de sus objetivos es "convocar al voto moderado, al voto español, al voto que no quiere romper con la Cataluña que hemos construído entre todos desde hace muchísimo tiempo y que es plural"."Mas prometió sacarnos de la crisis y lo que quiere hacer es sacarnos de España. Se está quedando descolocado ante la respuesta firme del Gobierno de España", afirma.

Asegura que cuando hemos conocido la verdad de la reunión entre Mariano Rajoy y Mas, sobre que el presidente del Gobierno está dispuesto a dialogar sobre una mejora de la financiación equilibraba y más justa para todos, Artur Mas ya no tiene opción para irse a la ruptura y a la independencia. "Por eso ahora están ocultando esa intención de romper y separarse, cuando si consiguen mayoría absoluta utilizarán el voto de los moderados para hacer una consulta ilegal y una declaración unilateral de independencia de Cataluña", afirma.

En la clausura de la 19 Unión Intermunicipal Popular, Camacho alertó de que el presidente catalán, Artur Mas, "va en serio" con su proyecto soberanista, que puede conducir a Cataluña hacia una "fractura civil", por lo que el 25N está en juego a su juicio "la unidad de España y la convivencia de los catalanes". "Siendo independientes, no se podrían garantizar las pensiones ni las prestaciones por desempleo"

Asimismo, Sánchez-Camacho ha descrito el panorama de graves consecuencias que se derivaría en su opinión de una mayoría absoluta de Mas que llevase a Cataluña hacia la independencia.

"Nosotros y nuestras familias podríamos ser considerados extranjeros", ha asegurado Sánchez-Camacho, convencida de que Cataluña caminaría hacia un "escenario de fractura civil" que "agravaría aún más" la actual crisis económica.

Cataluña se quedaría "fuera de la UE y del euro", retrocedería "más de 25 años" en términos de bienestar, no se podrían garantizar las pensiones ni las prestaciones por desempleo y muchas empresas se irían de aquí, lo que generaría "más paro", ha enumerado.

"En estas elecciones nos jugamos todos la unidad de España, la unión de los pueblos de España y la unión y la convivencia de los catalanes", ha afirmado la presidenta del PPC, que ha agregado: "Esto no es un juego, va muy en serio".

En su opinión, "España sin Cataluña no es España. Y Cataluña sin España no sería Cataluña"; de hecho, "España sin Cataluña no puede vivir", ha asegurado.

Tras acusar a Mas de escuchar sólo "a los más radicales" e "inventarse problemas ficticios", le ha reprochado que utilice el ejemplo de Escocia "cuando le conviene" y le ha negado credibilidad para predecir que una Cataluña independiente sería más próspera, porque hoy su gobierno "no puede ni pagar nóminas, farmacias o centros asistenciales".

Sánchez-Camacho ha apelado a los votantes de CiU "decepcionados por la deriva separatista" de Mas y al electorado socialista a apoyar esta vez al PPC, la "única esperanza seria de muchos catalanes para evitar" el proceso independentista.

"España sin Cataluña no es España. Y Cataluña sin España no sería Cataluña"

La líder del PPC se ha cruzado alabanzas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha definido como "lo más importante para el PP y para España" y le ha agradecido su "compromiso y ayuda permanente" a Cataluña.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha puesto de relieve que su partido mantiene un mismo discurso en todas las comunidades autónomas y ha calificado de "inaudito" que "elección tras elección el que pierda votos sea el partido de la oposición", en alusión al PSOE.