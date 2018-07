Iglesias, al PSOE: "Más humildad Pedro, habéis tenido el peor resultado desde 1979"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha lanzado un mensaje desde Toledo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, y a la "euforia" con la que los socialistas parece que salieran del comité federal celebrado el sábado: "más humildad, Pedro, habéis tenido el peor resultado electoral desde 1979".

Iglesias ha cerrado este mediodía, en la plaza de Zocodover, un acto ciudadano organizado por Podemos Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, que institucionalmente se ha celebrado también en Toledo, en el Palacio de Fuensalida.

"Ni una sola duda respecto a que queremos frenar al PP y sacarles de las instituciones, pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro, tiene que dar un giro. No vale decir que el PSOE no va a dar giro: si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo", ha dicho Iglesias a Sánchez, a quien ha pedido "un poquito más de tranquilidad" y de "suavidad".

Ha citado, como ejemplo, el acuerdo que podría alcanzar en Cádiz PSOE y PP para "impedir una Alcaldía del cambio" y ha dejado claro: "así no, Pedro; así no, Susana; así no", porque "por ahí, con nosotros no hay acuerdo".