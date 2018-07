Los barones del PSOE piden pactos de "ida y vuelta"

El Comité Federal del PSOE se ha reunido en Madrid para acordar la política de pactos que puedan entablar con fuerzas como Podemos y Ciudadanos con el fin de desbancar al PP donde no cuenta con mayoría absoluta. A su llegada, algunos barones del PSOE han compartido con la prensa sus posturas acerca de las posibles coaliciones o pactos que el partido socialista tendría que hacer con otros partidos políticos para alcanzar el poder.

El PSOE tiene la posibilidad de recuperar el gobierno en territorios como Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Baleares y Murcia, pero necesita el sustento de Podemos .Ante esta situación, La presidenta de la Junta de Andalucía en funciones y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido en llamar al PSOE a la "centralidad" y a actuar con "prudencia y responsabilidad". Y ha reclamado: "Que nadie intente que nos disfracemos de lo que no somos".

Además ha advertido: "Si no renunciamos a lo que somos y a nuestros valores, la única alternativa de gobierno es el PSOE y va a ser más pronto que tarde pero hay que gestionarlo con responsabilidad y prudencia".

Susana Díaz también ha criticado a otros partidos que "piensan que tenemos que estar agradecidos por votarlos" y les ha reprochado que pongan "unas líneas rojas para unos y no para otros" ya que, a su juicio, son "cosas propias de política antigua y vieja" que hacen que "los ciudadanos acaben hasta el gorro de los partidos y de los políticos".



Ximo Puig: "Iglesias no va a elegir al presidente de la Generalitat"

Por su parte, el candidato a la Presidencia valenciana del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "no va a poner al presidente" de la Generalitat y ha apostado por pactos con esta formación política "de ida y vuelta".

Tras afirmar que los votos del PSOE son buenos "para apoyar" pero también "para recibir",ha señalado que "nadie tiene ni superioridad moral ni adn superior". Eso sí, Puig ha advertido que "aquellos que de un lado u otro quieran provocar división o enfrentamiento entre los ciudadanos, no van a encontrar al PSOE".

El PSPV insiste en que su candidato y secretario general, Ximo Puig, es quien debe liderar un gobierno sustentado por Compromís y Podemos puesto que ha sido la segunda fuerza más votada, con 23 escaños, por detrás del PP, con 31. Compromís cuenta con 19 diputados, mientras que Podemos y Ciudadanos tienen 13 cada uno.

García-Page:"No va a haber coalición con Podemos"

El candidato del PSOE a presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confesado a los periodistas que descarta gobernar en coalición con Podemos y promete no hacer "locuras". Se ha mostrado convencido de que "no va a haber coalición" de gobierno con Podemos en su comunidad aunque sí buscará pactar con ellos los presupuestos regionales para garantizar la "estabilidad económica" de toda la legislatura.

Page defiende que en Castilla-La Mancha el "único escenario de estabilidad" se consigue con él de presidente y que ese "escenario tendente a la estabilidad es el que se va a ir produciendo en el conjunto de España".