El PP conserva cuatro capitales andaluzas con la irrupción de Podemos en Cádiz

El color político cambia en Andalucía. El Partido Popular perdió el pasado 24-M la mayoría absoluta en todas las capitales andaluzas, aunque conserva los auyuntamientos de Málaga, Granada, Almería y Jaén. El PSOE se hace con el bastón de mando en tres provincias andaluzas y permite con su apoyo que los afines a Podemos gobiernen en Cádiz tras 20 años de Teófila Martínez como alcaldesa. El PSOE vuelve a gobernar Sevilla.

Cádiz

El líder de Por Cádiz sí se Puede, José María González Santos, 'Kichi', se convertirá mañana, gracias al apoyo del PSOE, en el nuevo alcalde de la capital gaditana y desbancará así a la popular Teófila Martínez, que ha gobernado la ciudad durante veinte años.

Acompañado de la comisión ejecutiva local, el secretario general del PSOE de Cádiz, Fran González, ha desvelado esta mañana la decisión que ha tomado la organización, por la que sus cinco concejales electos votarán mañana a favor de la investidura como nuevo alcalde de la ciudad del líder de Por Cádiz sí se Puede, marca de Podemos en la ciudad.

Fran González ha explicado en rueda de prensa que van a "facilitar el cambio" porque la ciudad necesita "una respuesta a sus problemas" y ha anunciado que los socialistas no han firmado un pacto con Por Cádiz sí se Puede y que se situarán en la oposición. El PSOE tenía ante sí las opciones de permitir la investidura de Teófila Martínez, que encabeza la lista más votada y ha obtenido diez concejales, o facilitar su relevo, apoyando a González Santos, que cuenta con ocho concejales.

"No se trata de dar ningún cheque en blanco, sino de posibilitar el cambio que tanto han reclamado los gaditanos", ha afirmado González, quien ha asegurado que, aunque la decisión final ha sido tomada en el seno de la ejecutiva local y respaldada por una "amplia mayoría", han estado en todo momento en contacto tanto con la dirección provincial y la regional, aunque sin conversaciones directas con la secretaria de los socialistas andaluces, Susana Díaz.

Con quien sí ha hablado Fran González esta mañana, antes de hacer pública su decisión, ha sido con la hasta ahora alcaldesa del PP, Teófila Martínez, a quien ha transmitido su decisión, como al resto de los líderes de las fuerzas que conformarán, a partir de mañana, el consistorio gaditano. El líder de los socialistas gaditanos ha admitido que el diálogo con los miembros de Por Cádiz sí se Puede ha sido "complicado" (básicamente sólo han tenido una única reunión, ayer, de tres horas) y que tiene "serias dudas" sobre la puesta en marcha, desde el punto de vista "económico y jurídico", de ciertas medidas como la erradicación de la infravivienda, la liquidación de la deuda con los proveedores o la remunicipalización de servicios.

"Aunque estamos de acuerdo en los problemas que están planteando, posiblemente con la fórmula que están planteando no los consigan ejecutar", ha añadido. Los socialistas han presentado al próximo alcalde de la ciudad una serie de cuestiones como la generación de empleo, con iniciativas sustentadas económicamente por el propio ayuntamiento, un plan para incentivar el alquiler que atraiga nueva población a la ciudad de Cádiz, un paquete de transparencia para fomentar la participación de la ciudadanía en el consistorio y una redefinición de la protección social ante "el desbarajuste de los últimos años".

Profesor de Historia en educación secundaria, liberado desde hace tres años para ser delegado del sindicato USTEA, apasionado del carnaval y miembro de una comparsa y pareja sentimental de la secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, 'Kichi' se ha declarado, nada más conocer que será el nuevo alcalde de Cádiz, "honrado e ilusionado, ahora a trabajar duro" en su perfil de tuitter. Kichi, que inició su vinculación con movimientos sociales trabajando en una parroquia del barrio gaditano de La Viña, se ha acordado en su apunte en la red social de una frase del cura obrero y sindicalista Diamantino García: "El primero en el oficio y el último en el beneficio".

Después, en una nota de prensa, ha destacado que "la fuerza de la gente" es la que les ha llevado hasta el ayuntamiento. "Y la fuerza de la gente es la que tiene que cambiar la ciudad", ha señalado, y ha agradecido "el ejercicio de responsabilidad realizado por el PSOE" al apoyarle.

"Vamos a trabajar desde el primer día para lograr una ciudad más justa, igualitaria y participativa", ha prometido. Ha pedido también el apoyo de "una ciudadanía organizada, movilizada y vigilante" de sus pasos y ha añadido que espera que "en los cuatro años de gobierno los intereses de la gente sigan estando por encima de los intereses partidistas.

Almería

El candidato del PP, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha sido proclamado alcalde de la ciudad de Almería con 13 votos, los correspondientes a su concejales, frente a los once votos obtenidos por el socialista Juan Carlos Pérez Navas, quien ha sido respaldado por IU y a quien C's ha retirado su apoyo en el último momento.

El alcalde, que ha aceptado el cargo, ha jurado el cargo de alcalde mientras que buena parte del auditorio desalojaba el Auditorio Maestro Padilla antes de que recibiera la vara de mando de la ciudad por parte del presidente de la Mesa, Rafael Esteban.

Asimismo, ha hecho entrega de la medalla de concejal a quienes no estaban en posesión de la misma tras un pleno convulso, en que el líder de C's ha sido abucheado en varias ocasiones, por lo que la presidencia ha tenido que interrumpir el acto y llamar al orden al menos en seis ocasiones.

Jaen

José Enrique Fernández de Moya (PP) ha sido reelegido este sábado alcalde de Jaén gracias a los doce votos de su partido, mientras que los tres ediles de Ciudadanos han votado en blanco y los nueve del PSOE y los tres de la agrupación de electores Jaén en Común han apoyado a sus respectivos candidatos.

Este ha sido el resultado de la votación en el pleno de constitución de la nueva Corporación, que ha comenzado rozando las 11,10 horas de este sábado sin que estuviera totalmente claro el nombre de la persona encargada de dirigir el Ayuntamiento de la capital durante los próximos cuatro años.

Huelva

Gabriel Cruz ha sido investido alcalde de la ciudad de Huelva, lo que permite al PSOE recuperar el bastón de mando de un Ayuntamiento que perdió en 1995 cuando Pedro Rodríguez (PP), quien no ha recogido su acta de concejal, logró mayoría absoluta, cargo y situación que ha mantenido 20 años. La sesión plenaria constituyente, en la que Cruz ha contado con el respaldo de compañeros como el consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía en funciones, Emilio de Llera, o el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha comenzado con la constitución de la mesa de edad.

Una vez constituida, la Corporación se ha procedido a la elección del alcalde, para la que se han propuesto dos candidatos Ruperto Gallardo (Ciudadanos) y Gabriel Cruz (PSOE), siendo proclamado alcalde este último con los votos a favor de los once concejales socialistas y la abstención de los ediles del PP (ocho), IU (tres), Mesa de la Ría (uno) y Participa Huelva (uno).

Cruz, después de prometer su cargo ante la Constitución Española, ha recibido el bastón de mando de la ciudad del concejal de mayor edad, Enrique Figueroa. El nuevo alcalde ha tomado la palabra después de las intervenciones de los representantes del resto de formaciones que componen la nueva Corporación, mostrándose orgulloso de liderar de la mano y con la participación de los ciudadanos el cambio para Huelva que han decidido los onubenses".

Tras expresar su "inmensa felicidad y gratitud" por la confianza depositada en él, ha indicado que su objetivo es lograr "un futuro esperanzador que se gane desde hoy mismo, desde el presente", algo que va a conseguir con "un gobierno valiente, fuerte, con mucha capacidad de diálogo, participativo y transparente". Ha dicho: "Deseo consolidar una nueva forma de hacer política, más democrática porque implica mayor participación y mayor protagonismo de los onubenses; un Gobierno con el que vamos a devolver el poder a Huelva, con lo que seremos más eficiente".

Cruz, para quien una de sus "obsesiones" es la participación, ha dejado claro que será el alcalde de "todos y todas", el de aquellos que le votaron y el que los que no, y sobre todo, "el de aquellos que tienen más dificultades"; el de "los problemas pequeños y, por supuesto el de los grandes".

Ha precisado que conformará un gobierno "riguroso" que "priorizará los gastos de funcionamiento en lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos", por ello, va a reducir su sueldo un 10% y las tenencias de alcaldía a un máximo de tres, así como disminuir un 20% el gasto en asesores.

Sevilla

El socialista Juan Espadas ha recuperado para el PSOE la Alcaldía de Sevilla al ser proclamado con el apoyo de Participa Sevilla e IU, y lo ha hecho con un llamamiento al "diálogo, acuerdo y consenso" para liderar "una transformación" en la ciudad y un cambio "político y social" para la capital andaluza.

Espadas, que gobernará en minoría, sustituye en el cargo al popular Juan Ignacio Zoido, que ha recibido solo los votos de su grupo, mientras que Ciudadanos ha votado a su propia candidatura, encabezada por Javier Millán.

Después de recibir el bastón de mando, Espadas, arropado en el salón de plenos por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha afirmado que el Ayuntamiento será "transparente, responsable" y que pondrá "todas las herramientas y mecanismos de fiscalización" para que no pueda darse "ni un caso de corrupción ni de mal uso de los fondos públicos", a la vez que ha abogado por abrir "de par en par" el consistorio a la participación ciudadana.

Ha dicho sentirse "con fuerza, con ganas" para afrontar esta nueva etapa y ha hecho un llamamiento a los parados y a las personas con menos recursos para asegurarles que son "la prioridad" y ha prometido "esfuerzo, trabajo, dedicación y entrega".

Por su parte, Zoido, que ha comenzado su intervención dando la enhorabuena a Espadas incluso antes de ser proclamado, ha asegurado que su grupo estará en la oposición "para ayudar, desde el control pero apoyando lo que beneficie a Sevilla" y ha defendido el trabajo del anterior equipo de Gobierno del PP, que ha asegurado que se ha basado en la "coherencia, responsabilidad y sentido común".

Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha sido investido alcalde de Málaga con el apoyo de 16 concejales, materializándose, así, el acuerdo alcanzado este pasado viernes entre los 'populares', que obtuvieron 13 ediles en las pasadas elecciones municipales, y Ciudadanos, formación que consiguió tres representantes. De la Torre ha asegurado que seguirá "siendo alcalde de todos".

El Pleno de constitución del Ayuntamiento de la capital para los próximos cuatro años, al que asiste el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha comenzado con la formación de la mesa de edad y con el juramento o promesa de los concejales de las distintas formaciones políticas que obtuvieron representación el pasado 24 de mayo.

Después de esto, ha quedado constituido el Ayuntamiento de Málaga, tras lo que el secretario ha ido nombrando a los concejales para elegir al alcalde. En esa votación, secreta, De la Torre ha obtenido 16 votos, la candidata del PSOE, María Gámez, 13 votos --los nueve ediles socialistas y los cuatro de Málaga Ahora, mientras que el candidato de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha logrado los dos votos de su grupo.

De la Torre ha jurado su cargo como alcalde, puesto en el que lleva desde el año 2000, cuando sustituyó a la también 'popular' Celia Villalobos, que fue nombrada ministra. Este será su cuarto mandato y, aunque ha logrado revalidar la Alcaldía, no lo hace con mayoría absoluta como en otras ocasiones, sino tras el acuerdo con Ciudadanos.

Las primeras palabras del reelegido alcalde han sido para asegurar que la constitución de esta corporación "es un éxito colectivo, un éxito de la democracia, un éxito de la convivencia, un éxito de la ciudadanía". De la Torre, tras agradecer la confianza de los casi 83.400 malagueños que apoyaron al PP en la capital, ha asegurado que teniendo mayorías absolutas ha querido ser "alcalde de todos, con el diálogo y la moderación como divisas. Nunca fue el sectarismo uno de mis defectos".

"Por supuesto, seguiré siendo alcalde de todos y consagrándome a esa honorable tarea cuatro años más con la pasión, la dedicación y el esfuerzo necesarios", ha asegurado el regidor, quien ha apuntado que estando en el gobierno o en la oposición "no es momento de anteponer conveniencias personales ni partidistas a los intereses de la ciudad".

Por esto, ha considerado que "no tenemos un segundo que perder para trabajar juntos", considerando que "no debería resultarnos difícil a ninguna de las cinco fuerzas políticas que hemos obtenido representación propiciar el diálogo y el acuerdo, cuando no alcanzar el consenso". Y ha apostillado: "Estamos llamados a facilitar el entendimiento".