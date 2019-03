Susana Díaz tiene "su mano tendida" para acabar con el "tacticismo" en Andalucía

La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado hoy que mantiene su "mano tendida" a PP, Podemos, Ciudadanos e IU para que dejen su "tacticismo" y se desbloquee su investidura del Parlamento andaluz. Díaz se ha referido a la situación en Andalucía tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la sede de Ferraz de Madrid para analizar la política de pactos tras las elecciones municipales y autonómicas.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha subrayado que las distintas fuerzas políticas "saben que tienen la mano tendida, que la han tenido en todo momento", y que confía en que "cuanto antes, dejen de mantener una situación que ya es ridícula" al tener a los nueve millones de andaluces "esperando a que alguno se ponga de acuerdo". "Esto ya es ridículo y espero que cuanto antes tengan esa responsabilidad", ha dicho, emplazado a PP, Podemos, Ciudadanos e IU.

Desde las elecciones celebradas el pasado 22 de marzo, Díaz está pendiente de ser investida, pero en las tres votaciones celebradas hasta ahora los votos contrarios del PP (33), Podemos (15), Ciudadanos (5) e IU (5) han superado los 47 del PSOE. A la espera de que se fije la sesión para una nueva votación, la presidenta en funciones ha asegurado que "mientras estén en el tacticismo" estos grupos se mantendrá una situación que ha insistido en que "ya roza el ridículo".

Díaz ha comentado que no ha habido nuevos contactos después de las elecciones del pasado domingo. "Ni hoy hemos hablado de eso, ni yo en estos días he hablado de eso", ha apuntado. Se le ha preguntado por lo que dijo el pasado martes el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, cuando reveló que Díaz le había llamado hacía "unos días" para hablar sobre su investidura y también sobre la situación de los ayuntamientos tras los comicios. "Pues creo que no lo ha desvelado bien", se ha limitado a contestar la presidenta en funciones de la Junta.