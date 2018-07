Aguirre dice que aconsejó a Moreno un congreso si no hubiese elecciones en mayo

La presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital, Esperanza Aguirre, ha afirmado que trasladó al presidente el PP-A, Juan Manuel Moreno, que ella convocaría un congreso extraordinario en Andalucía abierto a los militantes si no hubiera elecciones municipales dentro de dos meses.

Además, ha dicho que "los chismosos están hundiendo al PP". Así se ha pronunciado después de que fuentes 'populares' hayan indicado que Aguirre, en conversaciones con cargos del PP, ha defendido la dimisión de Moreno tras los resultados cosechados en las elecciones de este domingo, donde el PP-A ha perdido 500.000 votos pasando de 50 a 33 escaños, su peor resultado en 25 años.

En un acto en Rivas para presentar a candidatos del PP, Aguirre ha señalado que en la derrota de Juanma Moreno ha podido influir el hecho de que fuera elegido "a dedo" y ha afirmado que ella lo que hace es llamar "a las cosas por su nombre".

Según ha explicado ha dicho que el "PP ha perdido las elecciones de Andalucía" y que pese a que el candidato ha hecho "una excelente campaña y ha ganado los debates", ha podido pesar su designación a dedo. "Después he escuchado chismes y filtraciones de gente que no da la cara, que es la gente que está hundiendo el partido, gente que no hace declaraciones que hace filtraciones", ha afeado Aguirre, quien ha abundado en la idea de que "filtradores y chismosos están hundiendo el PP".

"A moreno personalmente le he felecitado por su campaña"

Además, la candidata del PP a la Alcaldía ha señalado que, delante de todo el mundo, ha señalado que si ella fuera la candidata a la Junta y no estuvieran a dos meses de las elecciones municipales, convocaría congreso extraordinario abierto a todos los militantes.

"A Juanma Moreno, personalmente, le he felicitado por su campaña y le he dicho que desgraciadamente los resultados no han sido los que esperábamos y que si no estuviéramos a dos meses de las municipales y yo fuera él convocaría congreso extraordinario abierto a todos los militantes", ha asegurado Aguirre, quien ha defendido que lo ha dicho delante de la gente y que ella habla a la cara y no dice "chismes".