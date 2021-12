Los profesores intentan averiguar por qué Jonathan intentó suicidarse

Jonathan Destin ha intentado suicidarse. El joven ha intentado quitarse la vida después de varios años soportando bullying.

Tras enterarse de lo sucedido, los profesores se reúnen para intentar averiguar si el joven tenía algún problema. Algunos profesores dicen que era un alumno muy inestable y que lo veían ausente y nervioso.

“A mí sí me comentó algo. Me dijo que lo insultaban y que se reían de él. No me dijo quién pero le dije que necesitaba ayuda y se cerró en banda”, comenta la enfermera del centro. “Otro día vino y tenía moratones por todo el cuerpo, me dijo que se había caído, pero ahora pienso que lo golpearon”.

Por su parte, el profesor de Educación Física cuenta que hace dos semanas que no se presentaba a su clase.

Los profesores llegan a la conclusión de que todos sabían algo pero que lo han pasado por alto.

