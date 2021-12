La reacción del padre de Jonathan al descubrir que su hijo sufría bullying

El jefe de estudios ha acudido al hospital para hablar con la madre de Jonathan. Ella no sabía nada, su hijo está en coma y no sabía que hijo sufría acosos escolar. Al parecer Jonathan no quería decepcionar de nuevo a sus padres.

Más tarde, el director del instituto echa la bronca al jefe estudios y le dice que no es culpa del colegio: “Ya sufría acoso antes de venir aquí”. A él solo le importa la reputación del centro.

“Yo era el problema, y ya no quería ser el problema para vosotros”

Por su parte, la madre llama a su marido para contarle que ha hablado con el jefe de estudios: “Acosaban a nuestro hijo”. El padre de Jonathan, que está en clase de boxeo, dice que eso no puede ser: “Si se despierta, ¿Cómo será su vida?”.

Su madre quiere que luchen por él: “Lo único que importa es que siga vivo”.

