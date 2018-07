Hoy se cumplen 20 años del primer intento de ETA de secuestrar a Miguel Ángel Blanco

A sus 29 años, es el concejal más joven de Ermua. Un licenciado en Económicas, que milita en el Partido Popular. Su nombre, Miguel Ángel Blanco.

El 9 de julio de 1997, hace hoy 20 años, ETA intentó secuestrar a Miguel Ángel Blanco, pero el joven concejal no siguió ese día su ruta habitual y los terroristas tuvieron que aplazar sus planes 24 horas.

10 de julio de 1997. Los terroristas que lo han secuestrado hacen público el ultimátum: el Gobierno tiene que trasladar al País Vasco a los 600 etarras encarcelados. Si no lo hace, en 48 horas el concejal morirá.

"Mi madre no sabía lo del plazo de 48 horas. Nosotros en ningún momento pedimos que el Gobierno cediera o negociara con ETA. Lo primero, porque sabíamos que el Gobierno no iba a negociar, que no iba a claudicar con los terroristas. Y lo segundo, porque lo que pedían era -simplemente- imposible", cuenta MariMar Blanco, la hermana de Miguel Ángel.

Era imposible y ETA ya lo sabía. En cuanto se conoció la noticia del chantaje, la sociedad española se echó a las calles. Se celebraron manifestaciones en señal de repulsa y vigilias de esperanza, pero el reloj avanzaba y los etarras ignoraron a una ciudadanía que pedía libertad.

Sábado, 12 de julio de 1997. Una vez cumplidas las cuatro de la tarde, Miguel Ángel Blanco -de rodillas e inmovilizado por sus secuestradores- recibe dos tiros de bala en la cabeza. Fue finalmente ejecutado a sangre fría, y ese asesinato provocó un tremendo estallido de rabia, una movilización social sin precedentes donde comenzó a forjarse el final de ETA.