Las dolidas palabras de Poty por el fin de su amistad con David Bustamante

Poty todavía no entiende lo que ha sucedido con David Bustamante. No le gusta nada que le pregunten por el tema ya que el que fuera uno de sus mejores amigos durante 15 años ha terminado su amistad con él.

Mucho se especuló en su día con el hecho de que el cantante hubiera interpretado que la buena relación que mantenía el coreógrafo con su exmujer, Paula Echevarría, y su pareja, Miguel Torres, habría sido el detonante, pero es que ni el propio Poty lo sabe ya que ni él mismo lo entiende.

"A mí es un tema que no me apetece nada hablarlo, pero es que no tiene explicación. Todo lo ocurrido no tiene explicación y cualquier cosa referente a este tema le podéis preguntar a él”, asegura. Y añade: “Yo le quiero mucho y sin más, no puedo deciros nada porque a mí me da vergüenza hablar de este tema”.

Parece que le incomoda hablar sobre ello porque ni él mismo sabe lo que ha pasado. Sobre Torres sí tiene algo que decir, al igual que sobre la nueva casa de Paula que su mujer y su hija ya han visto. ¡Dale arriba al play!