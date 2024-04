Anabel Pantoja y la confusión con el baile de Garlochí de su tía Isabel: ¿lo ha hecho Rihanna?

Anabel Pantoja la ha vuelto a liar en las redes sociales. Siguiendo el lema "renovarse o morir", la tonadillera se ha sumado a las tendencias de Tiktok, creando un baile para la canción Garlochí de su tía, Isabel Pantoja. Un trend que no ha tardado en hacerse viral y que ha interpretado la doble de Rihanna. Pero ¿Anabel sabe que es una doble?

Anabel Pantoja comparte uno de los vídeos de su baile | Instagram

La confusión ha llegado cuando la sobrina de la cantante ha compartido el vídeo que esta chica -que se hace llamar en las redes Rosa Cohen, "imitadora de Rihanna desde 2009"- hace con el tiktoker y actor Pablo Sevilla. Pero no todo ha quedado ahí, pues Anabel ha reposteado la historia que ha subido una cuenta de conciertos que menciona a la mismísima intérprete de Umbrella: "CÓMO ES ESTO DE FUERTE AAAA".

Se desconoce si realmente Anabel sabe que es una doble o de verdad piensa que Rihanna ha hecho su trend, pero lo que está claro es que no le ha podido hacer más ilusión que su baile ya recorra todas las plataformas: "No me acuesto sin ver vuestros vídeos, de verdad muchísimas gracias por etiquetarme. Me hace muchísima ilusión que nos etiquetéis a mi tía y a mí. Para nosotras es increíble veros a vosotros bailar, en familia, con amigos, los niños, las personas mayores… De verdad es para mí un orgullo".

Fue durante el concierto de Isabel Pantoja en el Wizink de Madrid cuando, después de interpretar sus canciones más míticas, la tonadillera se juntó con Anabel y con Naiara en el escenario para hacer este baile que pronto se hizo viral. Y que ahora ha llegado hasta ¿Rihanna? Lo cierto es que la joven, desde que empezó a subir vídeos a Tiktok -donde acumula más de 690 mil seguidores- ha llamado especialmente la atención por su gran parecido con la cantante. Motivo por el que no sería de extrañar que Anabel hubiera pensado que era ella. Sea como fuere, lo que está claro es que no ha sido la única, ya que el vídeo de Pablo, que cuenta ya con más de 54 mil likes, está repleto de comentarios cuestionando si se trata de la intérprete de Diamons o no.