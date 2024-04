Gisela presenta a su hijo en la portada de una revista y responde a las críticas que ha recibido por ser madre a los 45 años

El pasado 30 de marzo, Gisela se convertía en madre de su primer hijo junto a su pareja, José Ángel Ortega. Un niño muy buscado, y es que la propia cantante ha relatado la dura lucha que ha librado durante cinco años hasta que ha llegado a cumplir su sueño de ser madre.

Y si el proceso ha sido largo, el embarazo tampoco ha sido fácil. Durante el embarazo, la cantante ha tenido que ser ingresada en varias ocasiones debido a la presencia de piedras en el riñón. Una patología por la que tan solo unos días después de dar a luz tuvo que pasar por quirófano para ser operada.

Ahora, en casa, completamente volcada en el cuidado de su bebé, al que han llamado Indiana, la artista continúa con su recuperación.

Este miércoles, Gisela se ha convertido en una de las protagonistas de la portada de ¡Hola! donde ha presentado públicamente a su bebé. Una entrevista donde ha hablado de cómo están siendo las primeras semanas como madre, qué tipo de lactancia está llevando a cabo o cómo se porta Indiana...

Además, la cantante también se ha pronunciado sobre las críticas que ha recibido por ser madre a los 45 años. Y es que como ella misma cuenta "nadie sabe lo que he pasado...". Porque como reconoce: Muchas veces tenemos unos planes, pero la vida otros, y hay que adaptarse. Respeto las opiniones, pero no voy a dejar que me afecten".