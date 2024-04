Pilar Rubio desvela cómo se toman ella y Sergio Ramos los rumores de crisis en su matrimonio: "Mi vida es otra totalmente distinta"

Día marcado en rojo en el calendario de Pilar Rubio, que este martes ha presentado en Madrid su nueva colección de trajes de baño para la firma Selmark. Espectacular con dos de los cinco looks que ha creado en esta ocasión -uno azul con estampado natural en camel, y el otro negro de corte asimétrico-, la presentadora se ha sincerado ante los micrófonos de Europa Press sobre su matrimonio y los rumores de crisis que les sobrevuelan desde hace tiempo.

Pero, más allá de los rumores de crisis en su relación, también se está especulando con que Sergio Ramos podría fichar por un equipo de Estados Unidos para la próxima temporada. Una información que, tal y como ella misma ha confesado, desconoce: "La primera noticia que tengo (…) Creo que organizándose uno puede llegar a cualquier sitio". Y, en este punto, la presentadora ha resaltado lo principal de cada una de sus decisiones: "Lo más importante para mí es que mi familia primordial esté junta, que esté unida. Y segundo, mi trabajo. Mi trabajo me hace muy feliz y creo que después de 28 años trabajando, es difícil tener que renunciar a cosas. Yo intento organizarme, pero cuando tienes cuatro niños, evidentemente algo tienes que renunciar".

Pilar Rubio presentando su nueva colección de baño | Gtres

Una familia unida es lo que han buscado Pilar y Sergio en todo momento, a pesar de que hayan sido muchos los que les han querido separar desde finales de 2023: "No puedo estar todo el rato entrando en bucle, porque es absurdo". Pero ¿cómo se ve desde casa que el mundo entero hable de una presunta crisis en tu matrimonio? Pilar ha sido completamente sincera: "Nosotros a veces vemos cosas u oímos cosas y es como si fuera no sé, como si yo estuviera viendo una telenovela".

Mientras fuera se especula, Pilar ha dejado claro que dentro de su casa todo sigue normal, como una familia normal, con sus hijos y su marido: "No va con mi vida, porque mi vida es otra, totalmente distinta, con mis hijos y mi marido, y todo normal. Entonces es como no sé de quién están hablando, porque de mí no es".

Más allá del plano sentimental, también se ha dicho que uno de los motivos por los que Pilar y Sergio se habrían enfrentado a una crisis sería porque la presentadora no se habría adaptado a su nueva vida en Sevilla. Algo que ella misma ha desmentido, subrayando que su vínculo con la ciudad andaluza viene de tiempo atrás: "Yo llevo trabajando en Sevilla desde antes de estar en Sé Lo Que Hicisteis, imagínate (…) Eso es otra cosa más de las que dicen. ¿Qué hacemos? Decidme vosotros, ¿qué tengo que hacer, desmentir todo el rato?".

Y, antes de finalizar, a pesar de haber demostrado que su familia sigue tan unida como el primer día, Pilar ha querido volver a pronunciarse, clara y concisa: "Sí, todo bien". Una vez zanjados los rumores y mientras todo el mundo habla de ellos, solo Pilar y Sergio saben lo que de verdad pasa dentro de su hogar. Ni crisis, ni distancia familiar ni nada, tan solo una matrimonio corriente que no descarta tener un quinto hijo, si así viene.