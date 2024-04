Cristiano Ronaldo felicita a su hija Bella Esmeralda en su segundo cumpleaños y recuerda a su hijo fallecido Ángel

Hace dos años, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo vivieron el mejor y el peor día de su vida al mismo tiempo. Después de 9 meses, la empresaria ingresaba en el hospital para dar la bienvenida a los mellizos que esperaba, sin imaginarse nunca que solo nacería Bella Esmeralda. Aunque es un episodio que nunca olvidarán, han sabido llevarlo de la mejor manera posible y recordar a su hijo Ángel en cada ocasión.

Ahora, con motivo del cumpleaños de la pequeña, el futbolista ha compartido una tierna imagen de ella para homenajearla: "Felicidades mi amor, te amamos". Eso sí, también ha querido recordar a su hijo fallecido poniendo el hashtag #AngelyBella para no olvidarle nunca, sobre todo en el día que habría cumplido dos años. Pese a todo, Georgina y Cristiano han sabido mantenerse juntos contra las adversidades, formando una familia unida de la que siempre presumen en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo comparte una emotiva felicitación a su hija Bella Esmeralda por su segundo cumpleaños | Instagram

Unos meses después de la pérdida, Georgina habló de este duro momento en su documental, asegurando haber sido el golpe más duro al que se ha enfrentado: "Te preguntas cómo voy a seguir…No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos". Tras esto, y siempre teniéndolo presente, la influencer y el futbolista quisieron guardar las cenizas del pequeño en su hogar: "Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar. Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo, las de mi papá y las de mi hijo". Por su parte, Georgina no ha compartido ninguna felicitación en su cuenta de Instagram, aunque se espera que la familia celebre este día tan especial y cargado de significado.