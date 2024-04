Raquel Revuelta se emociona y rompe a llorar cuando su hija Claudia le cuenta que se casa

Un día más, las redes sociales se han vuelto a llenar de emoción y muchas lágrimas a través de la pantalla. ¿Las culpables? Raquel Revuelta y su hija Claudia, con quien mantiene una maravillosa relación, como han demostrado una vez más. Y es que, después de que la joven -que acumula más de 30 mil seguidores en Instagram- compartiese que se ha comprometido con su novio Vicen, ha publicado un vídeo en el que su madre reacciona a la noticia. Y el llanto y la emoción han sido los grandes protagonistas.

"El día más emocionante de mi vida", ha sido el título que ha escogido Claudia para definir este post en el que su madre en un principio no se cree que su hija vaya a pasar por el altar. "¿Qué pasa?", dice la modelo con asombro. Entonces, su hija procede a enseñarle el anillo de compromiso, a lo que ella, con una sonrisa, responde: "Qué mentirosa eres".

Tras esto, Claudia vuelve a insistir y, con mucha emoción, se apoya en el hombro de su madre, que no puede evitar las lágrimas. Ambas se funden en un abrazo y, derrochando complicidad, dejan para el recuerdo uno de los momentos más bonitos de sus redes sociales.

Tan solo dos días antes de compartir la reacción más sincera de su compromiso, Claudia hizo partícipes a sus seguidores de este momento. Para ello, juntó algunas fotos antiguas y otras recientes de su pareja y terminó la publicación mostrando su anillo. Un momento muy especial en el que no pudo evitar acordarse de su padre, Miguel Ángel Jiménez, que falleció en 2020: "Vicen quería hacerlo en la playa, porque sabe que aquí estás tú, porque te conoce y te admira, porque te quiere y me quiere. Sé que me lo enviaste de nuevo para que me cuidase como seguro tú lo habrías hecho. No puedo ser más afortunada ni más feliz".