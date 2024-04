Victoria Beckham cumple 50 años: Todos los hombres que han pasado por su vida antes de conocer a David

"David Beckham, estaré eternamente agradecida por tu amor y apoyo incondicionales, así como por nuestros preciosos hijos", escribió Victoria Beckham en una publicación de Instagram para despedirse de la década de los 40 y dar la bienvenida la etapa de los 50.

David y Victoria Beckham, en 1999 | Gtres

Así es, la Spice Girl "pija" celebra hoy, 17 de abril de 2024, sus 50 años de edad. Medio siglo de vida durante el cual ha logrado formar una de las familias más mediáticas e influyentes del mundo, convirtiéndose en un referente para muchos.

Sin embargo, todos tenemos un pasado y Victoria, antes de encontrar al gran amor de su vida, llegó incluso a estar comprometida con otro hombre. En este artículo repasamos los nombres que intentaron conquistar el corazón de la cantante y diseñadora de moda antes de que el destino la uniera con su alma gemela.

Mark Wood

Victoria Beckham se dio a conocer en los años 90 como miembro de las Spice Girls, el famoso grupo pop británico. Durante esa época, su vida sentimental llamó la atención de los medios y el público, quienes siguieron de cerca sus relaciones.

La primera relación conocida de Victoria fue con Mark Wood, un electricista con el que llegó a comprometerse en 1994 -y a adoptar su apellido, llamándose en esa época Victoria Adams Wood-. Con él estuvo desde los 14 hasta los 20 años. El fin de la relación estuvo ligado al salto a la fama del grupo pop; en 1995, la artista puso punto y final a su historia.

Victoria explicó en una entrevista para Channel 4 que la relación con su ex prometido no era lo que esperaba: "No era la persona adecuada para mí, no me estaba divirtiendo, así que eso tuvo que terminar".

Por otro lado, Mark inicialmente habló con cariño sobre su relación con la diseñadora: "Fue una relación muy especial. Pero esa parte de mi vida ya terminó. Es triste porque estuvimos juntos durante mucho tiempo. Pero ella tiene lo que siempre quiso y estoy orgulloso de ella", declaró, según recuerda Mirror. Sin embargo, años después, en 2004, Wood decidió hablar sobre su vida sexual en un documental llamado Victoria Beckham's Secrets, lo que no le agradó para nada a la pija de las Spice.

Corey Haim

Posteriormente, se la relacionó sentimentalmente con Corey Haim, el actor estadounidense que protagonizó películas como The Lost Boys y Licencia para conducir. La pareja estuvo junta unos pocos meses en 1995 y nunca se llegó a oficializar la relación ante los medios de comunicación.

El actor de Hollywood, aseguró en una entrevista que Victoria engañó a su siguiente novio con él, una historia que la cantante explica de otra forma en su autobiografía, donde segura que acabaron en malos términos porque él la acusó de ser infiel. Así lo recogió Mirror el día en que murió Haim, en 2010, por una sobredosis.

Corey Haim | Getty Images

Stuart Bilton

Quien también aparece en la autobiografía de Victoria, publicada en 2001, es Stuart Bilton, quien fue su pareja hasta que David Beckham se cruzó en su camino, en 1997. Como la misma "spice" explicó, fue en un bar, estando en estado de embriaguez, cuando conoció al futbolista y quedó prendada. Asegura que fue amor a primera vista.

El entonces futbolista del Manchester United le gustó tanto, que Victoria decidió romper con Bilton y trató de mantener su nuevo romance en secreto, incluso ocultándolo al representante de las Spice Girls, Simon Fuller.

David y Victoria Beckham | Gtres

A pesar de los intentos de mantenerlo en secreto, la relación se hizo pública meses después, y David propuso matrimonio a Victoria con un diamante de 3 quilates. Aunque emocionada, Victoria temía la reacción de Fuller, quien tenía mucho poder sobre su carrera y podría dificultar su relación con David.

Finalmente, la pareja anunció su compromiso el 24 de enero de 1998 y se casaron el 4 de julio de 1999 en Luttrellstown Castle, en Irlanda. Tuvieron su primer hijo, Brooklyn, cuatro meses antes de la boda, y luego ampliaron su familia con Romeo, Cruz y Harper Seven.