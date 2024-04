Joaquín Torres comparte la profunda reflexión de su hijo sobre la vida: "No deja de darme lecciones"

Joaquín Torres vive uno de los momentos más duros de su vida. El arquitecto acaba de ser intervenido por una cuarta operación tras el accidente de moto que tuvo hace cinco meses.

Una situación delicada en su estado de salud con la que ha tenido que convivir después de la muerte de su madre hace hace solo un mes y la posterior guerra con su hermano Julio por la herencia de la misma.

A todo esto, se le han sumado los rumores sobre los baches en su relación con Raúl Prieto. Ante todos estos dramas, ha surgido un apoyo dentro de su familia: el de su hijo pequeño Álvaro.

Joaquín Torres en el funeral de Fernando Fernández Tapias | Gtres

El joven ha compartido un vídeo en Instagram en el que ha repasado la muerte de su abuela para luego lanzar un mensaje cargado de optimismo y significado sobre vivir al máximo la vida.

"Lo que te voy a decir me cambió mi vida", ha comenzando diciendo el hijo de Torres a sus seguidores. "Hace alrededor de un mes, mi abuela falleció y tuve la suerte de poder despedirme de ella en el hospital", recordó.

"Me puse a visualizar que, si tengo suerte, en algún momento voy a estar en una cama de un hospital sabiendo que me voy a morir. Que mi tiempo se ha acabado. Lo único que tendré son mis recuerdos y no sé tú, pero yo no quiero morirme sabiendo que no hice lo que quise por temor a lo que pensasen los demás. Que viví una vida mediocre y que no cuidé de lo más importante: Tú mismo", expresó.

"Solo hay una vida, y por eso no hay que desperdiciarla y hay que dar todos los días la mejor versión de ti mismo para que tengas la mejor vida posible. Deja de beber todos los findes, deja de fumar, deja de drogarte y sustitúyelo por meditar o hacer ejercicio. Esto no te va a hacer rico, pero te va a dar paz mental".

"Levántate todos los días y cómete el mundo y no dejes que en tus últimos respiros te des cuenta de que no has hecho nada con tu vida. No dejes que en tus últimos respiros te des cuenta que no has hecho nada con tu vida. Te vas a levantar mañana y todos los días, lucha por quien quieres ser", finalizó.

Un mensaje que ha calado en su padre, que no ha dudado en compartirlo a través de su propio perfil: "17 años y no deja de darme lecciones todos los días. Gracias, hijo mío".