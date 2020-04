Elena Tablada ha querido abrir su corazón y compartir con sus seguidores el difícil momento que ha vivido en la recta final de su embarazo.

Dentro de muy poco la diseñadora se convertirá en madre de su segunda hija, la primera junto a su marido Javier Ungría. Un momento que está generado mucho nerviosismo y ansiedad a Tablada a causa de la crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19.

Pero Elena Tablada ha demostrado ser una mujer fuerte que no va a hundirse ante las adversidades y ha decidido "aceptar lo que la vida me ponga en el camino".

"Day 23. Buenos días!! Tomo este lunes como un nuevo comienzo, ya que ayer fue un día duro, raro y bastante difícil. Hoy me levanté dispuesta a no volver a sentirme de esa manera, a pesar de la situación que nos está tocando vivir. He decidido aceptar lo que la vida me ponga en el camino, agradecer mis bendiciones y sobretodo mi familia, meditar aunque sea 5 minutos al día, desconectar de los medios y conectar más conmigo, consumir la máxima energía posible dentro de mis posibilidades, amar y respirar. De esa manera logrará evitar la ansiedad que pude sentir ayer en algún momento... ¿Ustedes cómo lo llevan?", escribe Tablada junto a una bonita imagen donde posa embarazada junto a su marido y su hija Ella, fruto de su relación con David Bisbal.

