Elena Tablada, sobre el juicio al que se enfrenta con su ex Javier Ungría: "Quiero que mis hijas estén juntas y se críen unidas"

Elena Tablada ha sido uno de los muchos rostros conocidos que este jueves acudía a la espectacular fiesta que la firma Mò de Multiópticas ha celebrado en Madrid para presentar sus nuevas gafas. Una divertida cita donde la diseñadora de joyas, tan receptiva como siempre con la prensa, no dudó en atender y resolver las dudas y cuestiones de los medios de comunicación.

Elena Tablada | GTRES

Una charla en la que retumbó el nombre de su gran amigo, Cristo Báñez, que falleció este miércoles de madrugada a los 41 años y para quien solo tuvo palabras de amor y cariño: "Sí, duele mucho, aparte duele perder una persona que tenía un ingenio increíble, era una genialidad, un carisma, donde estuvieras si estaba Cristo era el centro de atención".

Cristo Bañez | Gtres

Un duelo al que, por la filosofía de vida que adopta, se enfrenta pensando que "cada uno viene aquí a cumplir una misión y Cristo cumplió la suya y se tuvo que marchar", pero recordando al diseñador y quedándose siempre con "las carcajadas que me sacaba" y "el dolor de abdominales de lo que me hacía reír".

La influencer se ha pronunciado también sobre el estado de salud del padre desu ex David Bisbal, a quien asegura que le preguntó "y es un tema que al final tiene unos años y es ley de vida", así como comenta que "menos mal" que la desaparición del hermano del cantante se quedó en un mero susto.

"No me arrepiento de nada en mi vida", así responde cuando se le pregunta si cambiaría algo de su pasado: "Gracias a todo lo que me ha pasado soy quien soy a día de hoy, así que arrepentirse es solo perder el tiempo".

Sin ganas por el momento de encontrar el amor, "no quiero encontrar nada", Elena Tablada sorprende diciendo que "creo que me va a costar mucho volver a confiar en un hombre" y, al preguntarle si la han engañado mucho este último tiempo, impacta confesando, con una irónica risa, que "pensaba que no pero hasta para eso estaba engañada".

Elena Tablada | GTRES

La creadora de contenido asevera que "por supuesto" que cree en la justicia y "sobre todo en Dios y en el universo" y habla alto y claro sobre su juicio con su ex Javier Ungría, desmintiendo que sea por motivos económicos: "Por supuesto que no. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas y se críen unidas". Y, pese a todo lo acontecido, la diseñadora "sí" le considera un buen padre, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Sobre si el empresario la ha decepcionado, la hispanocubana revela, después de que el reportero espete un "nos tenía encantados a todos", un "sí, nos tenía encantados a todos" cargado de ironía.