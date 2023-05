Javier Ungría cree que las palabras de Elena Tablada son "estrategias" de cara al juicio por su hija

Aunque en un principio parecía que Elena Tablada y Javier Ungría iban a protagonizar una separación amistosa, las cosas entre ellos están peor que nunca, tanto es así que la expareja ha decidido acudir finalmente a los tribunales para luchar por la custodia de su hija Camilla.

Recientemente, la diseñadora reaparecía en la espectacular fiesta que la firma Mò de Multiópticas celebraba en Madrid para presentar su nueva colección de gafas. Allí, Elena Tablada dedicaba unos minutos a la prensa y hablaba abiertamente sobre la batalla legal a la que se enfrentará contra su ex. La ex de David Bisbal desmentía ante las cámaras que llevara a juicio a Ungría por motivos económicos: "Por supuesto que no. Yo solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas y se críen unidas". Unas declaraciones que el empresario parece no creerse...

Tras estas declaraciones de Elena Tablada, Javier Ungría se ha pronunciado ante las cámaras de Gtres y considera que las palabras de su ex son una "estrategia" de cara al juicio. "Ella dice que es mentira que te vaya a pedir una pensión económica muy alta, sino que ella se preocupa solo por el bienestar de vuestra hija", le pregunta la periodista, a lo que Javier responde así de sincero: "Ya, estrategias...".