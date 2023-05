Elena Tablada enseña el vestido que Cristo Báñez le hizo a su hija para su bautizo: "Gracias por esta memoria"

Esta mañana se conocíael repentino fallecimiento de Cristo Báñez a los 41 años. El diseñador ha muerto durante la madrugada del 10 de mayo, y según ha informado Vanitatis, su cuerpo ha sido hallado en su domicilio de Sevilla por un familiar que, tras varios días sin saber nada de él, acudió a su domicilio.

Cristo ha sido uno de los hombres más influyentes en el mundo de la moda. No solo era conocido por su trabajo, sino por la buena relación que mantenía con muchos personajes públicos como Dulceida, Madame de Rosa o Eva González. Una triste notica ante la que algunos de sus grandes amigos ya han reaccionado públicamente. Como por ejemplo, su compañera de profesión, Vicky Martín Berrocal que le ha dedicado unas bonitas palabras en su perfil de Instagram: "Hoy no es un día fácil para todos los que te queremos y somos muchos... Jamás me olvidaré de ti. Gracias y mil veces gracias por todoooo amigo. Te llevas un pedacito de mí... de mis grandes locuras y mis grandes secretos! DEP Y vuela alto. Te vamos a echar mucho de menos. Te quiero desde siempre y para siempre. Adiós compañero".

Vicky Martín Berrocal, su triste mensaje | Instagram

Poco a poco son más los famosos que están compartiendo mensajes dedicados al diseñador, quien ha marcado la vida de muchos compañeros, ya sea por experiencias personales como por su trabajo, con el que ha llegado a crear diseños especiales para momentos bonitos. Ha sido ahora Elena Tablada quien ha compartido en su perfil de Instagram un mensaje de despedida para su amigo. La influencer ha publicado una imagen en la que aparecen los dos juntos y ha escrito: "Que las carcajadas que siempre me sacabas resuenen allá arriba cuando te abran las puertas. Vuela alto, vuela libre y vuela como tú quieras... que fue como siempre fuiste y quisiste. Voy a extrañar mucho esos audios que me ponía en repeat de lo mucho que me hacías reír y te gustaba mi acento americano, 'Waifai'. NOS VEMOS AL OTRO LADO". Una publicación con la que la diseñadora de joyas ha expresado lo buenos amigos que eran y los bonitos momentos que han compartido juntos.

Elena Tablada se despide de Cristo Báñez | Instagram

Además, Elena ha querido alabar el trabajo de Cristo como diseñador y ha compartido con sus seguidores una imagen en la que ha enseñado el vestido, la chaqueta, los zapatos y la corona que llevó su hija Camilla durante su bautizo, diseñado por Cristo: "Gracias por esta memoria, Cristo Báñez", un gran recuerdo que Elena tendrá siempre al diseñador.