Álex González es uno de los rostros que más pasiones levanta cuando comparte una foto en su Instagram y más cuando muestra su increíble cuerpazo. Y como muchas otras famosas como Edurne o Malena Costa que ya han presumido de sus increíbles cuerpos en la playa, ahora el actor se ha querido unir a esta lista compartiendo una sensual imagen donde posa sin camiseta y completamente mojado...

"Pensando en ti", ha escrito en el último post.

Una imagen que sus seguidores no han dudado comentar dejando de todo tipo de comentarios sobre lo mucho que les gusta el actor: "Qué lástima que has cortado la foto…¡Nos tenemos que imaginar tus abdominales!" o "Yo viendo en la tele un documental sobre el aniversario de la bomba de Hiroshima y resulta que la bomba eres tú. ¡Madre mía!", son algunos de los divertidos comentarios que han dejado el la publicación, la cual a las pocas horas superó los 100.000 'me gusta', y con razón…

Una fotografía que se ha hecho en unas vacaciones en Grecia, más concretamente en el hotel Kensho Psarou, y es que el actor está teniendo un verano de lo más movido lleno de viajes, y ya nos deleitó recientemente con unas imágenes presumiendo de cuerpo entero en sus vacaciones en Ibiza.

Seguro que te interesa...

La respuesta de Álex González tras los rumores de que tiene nueva novia