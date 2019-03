El emocionante mensaje de Priyanka Chopra a Meghan Markle y el príncipe Harry tras su boda

La boda de Meghan Markle y el príncipe Harry va a ser recordada por la posteridad, por muchos motivos. Por el amor de los novios, por lo emotivo del enlace pero sobre todo por lo que significa esta unión en la casa real inglesa.

Así, al casarse Harry con Meghan, una actriz estadounidense, fueron muchos los actores famosos que asistieron al evento del año en el que se mezcló el glamour de Hollywood con la clase y elegancia de la monarquía británica.

Entre los rostros conocidos destacaba la presencia de los compañeros de la serie 'Suits' de Markle y otros intérpretes como la actriz Priyanka Chopra, con quien Meghan tiene una relación muy especial.

Tras la boda, Priyanka ha querido escribir unas significativas palabras a través de sus redes sociales en un mensaje que le envía a su amiga y a su ya marido en el que dice:

"De vez en cuando, hay un momento en el que el tiempo se detiene. Eso sucedió hoy... Tú, mi amiga, eras el epítome de la gracia, el amor y la belleza. Cada elección que habéis hecho en esta boda pasará a la historia, no solo por ser vuestra boda, sino porque fue un paso significante hacia el cambio y la esperanza. Dos cosas que el mundo necesita desesperadamente. Gracias por ser el fiel reflejo de todas las cosas buenas. Ver vuestra unión y vuestro amor bendecido frente a mis ojos me hizo tan feliz... ¡y también me hizo llorar! Os deseo que os améis siempre en la felicidad", comenta sobre una foto de los recién casados de la mano tras salir del templo convertidos en marido y mujer.