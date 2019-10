Publicidad

En su nueva canción 'Lose You To Love Me'

En su nueva canción 'Lose You To Love Me' La cara de felicidad de Selena Gomez tras desahogarse sobre Justin Bieber Selena Gomez ha sido fotografiada de lo más feliz a la salida de su hotel en Nueva York. Y es que parece que tras haberle reprochado a Justin Bieber un par de cosas a través de su música, la cantante se ha quedado a gusto y feliz.