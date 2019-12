Selena Gomez atravesó en 2017 uno de sus peores años anímicos, y que además de lidiar con sus problemas de salud física tuvo que hacer frente a una grave depresión. Si en septiembre de ese mismo año se sometió a un trasplante de riñón, unos meses más tarde fue ingresada en un centro de rehabilitación para tratar su crisis emocional.

Sin duda, los comentarios negativos que recibió la cantante tras compromiso de su ex Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin no ayudaron a mejorar su situación. Después de diez meses alejada de los medios, y tras estar rodeada exclusivamente de familia y amigos, la ex estrella Disney reapareció a principios de este año en unas condiciones mucho más favorables.

Ahora llega la Navidad, y Selena Gomez cierra el 2019 con nuevas metas tal y como declaró en una entrevista para BBC Radio 1: "Este año salió 'Lose You to Love Me'. Y estoy muy orgullosa. Estaba tan feliz que no imaginaba que fuera a ser el éxito que está siendo. Me siento más realizada cuando sé que he llegado a la gente, y eso es lo que quiero. Simplemente que sepan que no están solos/as y que su historia no ha terminado aún".

Sin duda está siendo uno de los mejores años en la carrera musical de la cantante, y ahora toca cerrar el año por todo lo alto, y no es para menos que Selena esté estos días tan especiales rodeada de toda su familia, quien ha formado una parte muy importante en todo el proceso de recuperación. Pero…. ¿serán unas Navidades tranquilas en casa de la intérprete de 'Lose You to Love Me'?

Desde luego que no, y es que ellos saben cómo celebrar estas fiestas por todo lo alto, así lo declaró la actriz durante la premiere de Frozen 2: "Un día de navidades en mi casa no es muy... tranquilo. Ocurren muchas cosas, hay mucho caos. Mi hermana tiene ya seis años y está obsesionada con decorar el árbol, hemos hecho una casa de jengibre, vestimos a su perro con mucha ropa enana... Está muy emocionada, así que es un poco locura todo. Y cocinamos mucho, mucho, y comemos de todo, desde chocolate hasta puré de patatas". Horas después la cantante publicó en su cuenta de Instagram esta imagen tan enternecedora junto a su hermana pequeña:

