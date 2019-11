Rosalía ha hecho gala una vez más de su particular estilo durante el homenaje a Juanes en los Latin Grammys. El colombiano ha sido escogido 'Persona del Año', un premio en el que se pretende galardonar sus casi dos décadas de profesión, y justo por eso se le ha hecho un homenaje celebrado el día anterior a los famosos premios. Así, la del mal querer no ha querido perderse este evento musical tan importante celebrado en Las Vegas, y ha aparecido pisando con fuerza la alfombra roja. Aunque, como era de esperar, su atuendo se ha llevado toda la atención.

Y es que Rosalía se ha decantado por un look muy llamativo con el que ha reiventado el traje. Un conjunto de chaqueta, con capucha incluida, y pantalón campana XXL, ambos en tono naranja y de la firma Balmain. Además, lo ha combinado con una riñonera en azul eléctrico con el que ha terminado de romper el atuendo. Y, por supuesto, se ha mantenido fiel a su característica manicura. ¡Sin palabras!

No cabe duda de que ya sea actuando, o con su mera presencia en un photocall, la joven arrasa y consigue que todos hablen de ella, aunque en esta ocasión su look no haya convencido a muchos. Así, no sorprende que hasta la propia Kylie Jenner se haya proclamado a si misma fan número uno de la catalana, y es que incluso las Kardashian han caído rendidas a su talento.

Rosalía | Gtres

