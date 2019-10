Una inesperada pareja podría haber surgido de 'OT 2017', y es que después de todo el drama que ha habido en torno a la fallida relación de Aitana y Cepeda o la de Amaia y Alfred durante el famoso concurso musical, y también tras el mismo, ahora parece que son Nerea Rodríguez y Cepeda los que han decidido revolucionar a sus fans.

Y es que después del tremendo morreo que se han dado, y que ya recorre todas las redes sociales, los seguidores de Operación Triunfo siguen sin dar crédito a lo que ven sus ojos. ¿Están juntos o es una broma?

El momentazo tuvo lugar durante una cena en la que también estaban presentes Roi y Raoul, otros dos buenos amigos de la parejita y compañeros de concurso, que después de difundir el vídeo no tardaron en asegurar que no era más que una broma. Sin embargo, borraron el vídeo, a pesar de que a los fans no se les escapa nada y ha terminado convirtiéndose en viral. De hecho, incluso les han bautizado como 'Nerpeda'.

A pesar de que ninguno ha confirmado ni desmentido una relación, queda claro que si se trata de una broma, esta no es la primera vez que los extriunfitos juegan al despiste. Así, en el cumpleaños de Roberto Leal, compartían un stories de lo más cariñoso en Instagram, donde para sorpresa de muchos se daban un pico.

