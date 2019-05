Marta Sánchez por fin rompe su silencio y se pronuncia sobre el concierto donde acabaron tirándole huevos

Tras lo ocurrido durante su concierto en Badalona, Marta Sánchez se mostró muy afectada. La cantante se vio obligada a cancelar el show, a pesar de que muchos de los fans le pedían que volviera. Todo debido a que un grupo de personas comenzó a abuchearla, a grito de 'fascista' e incluso llegaron a lanzarle huevos.

El incidente vino a raíz de la decisión de la cantante de poner letra al himno de España, algo que no ha sido del agrado de todos.

Según informó en una nota de prensa posterior al incidente de Badalona, Marta afirmó que lo único que quería era olvidar "el peor incidente que ha vivido sobre un escenario".

Fue el cariño recibido y el gran número de mensajes de apoyo los que la hicieron pronunciarse al respecto, tal y como acaba de asegurar mediante una publicación en su Instagram.

"La primera palabra que se me ocurre para abrir este Istg es: GRACIAS. Por cientos y cientos de mensajes de apoyo y por que me habéis hecho sentir de lo más querida que podría haber imaginado jamás..!!!! No tengo palabras para agradecer TANTO. Hay tormentas de las que uno sale más fortalecido. Me siento feliz y con más ánimos que nunca. Gracias de corazón a todos. Con tanto respeto y cariño, lo demás se queda en nada.... Os quiero!!!!", escribe la cantante junto al post.