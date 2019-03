La última esposa de Hugh Hefner rompe su silencio y habla de su muerte

Crystal Hefner, la última esposa del fundador de Playboy Hugh Hefner, ha roto su silencio tras la muerte del empresario a los 91 años.

Crystal ha enviado un comunicado al portal de noticias E! News donde ha revelado que Hefner fue enterrado este sábado en la tumba contigua a su queridísima Marilyn Monroe en el cementerio Westwood Village.

Diferentes medios aseguran que el fundador de Playboy pidió que le enterrasen con su mítica bata, su pijama a juego y su mítica gorra de capitán.

Crystal ha aprovechado este comunicado para dedicarle unas bonitas palabras a su marido fallecido: "Era un héroe americano, un pionero. Una persona amable y humilde que abrió las puertas de su vida y de su casa al mundo. Siempre sentí lo mucho que me amaba; yo también le quería muchísimo. Me siento muy agradecida: él me dio esta vida, me dio una dirección y propósito. Me enseñó a ser amable, y estaré eternamente agradecida de haber podido estar a su lado, sujetándole la mano y diciéndole lo mucho que le amaba".