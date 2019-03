Paris Hilton celebra su cumpleaños besando a un misterioso hombre

LA FIESTA DE LOS 36 AÑOS DE LA MILLONARIA

Parece que por Paris Hilton no pasan los años, y es que a sus 36 recién cumplidos, la millonaria tiene ganas de seguir organizando fiestas por todo lo alto, y su cumpleaños ha sifo una estupenda excusa. Tal y como nos tiene acostumbrados lució unos modelitos de lo más llamativos, pero no ha sido su look lo que ha acaparado todas. Paris ha conseguido dejar intrigados a todos sus seguidores con las imágenes en las que aparece besando apasionadamente a un misterioso chico.