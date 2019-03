Nina Dobrev se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida

Nina Dobrev ha confesado por medio de las redes sociales estar viviendo uno de sus momentos más complicados, y es que la actriz ha tenido que despedirse de la que ha sido su mejor amiga durante nada más y nada menos que 18 años. Su gata, a quien ha dedicado siempre palabras de cariño y bonitos mensajes por medio de las redes que demostraban lo unidas que estaban, ha fallecido el pasado domingo y ha querido rendirle un emotivo homenaje en su cuenta de Instagram.

Dobrev ha publicado una serie de imágenes que recogen algunos de los mejores momentos vividos con su mascota desde que ambas eran pequeñas hasta ahora, junto a un extenso mensaje lleno de palabras cariñosas que demuestran el mal momento que está atravesando.

"Cuando recuerdo los 18 años que pasamos juntas, sonrío a través de mis lágrimas. Me trajiste tanta felicidad, amor, cariños y besos de lija. Todavía recuerdo el primer día que te llevé a casa, del tamaño de una taza de té, ronroneando mientras te sostenía en mis manos. Eras tan frágil y peluda, tan suave como una pequeña cobija. Desde ese momento supe que eras mi alma gemela", escribía la actriz recordando los inicios junto a su gata.

Y añadía: "Desde ese momento comenzó nuestro largo viaje y fuimos inseparables. Crecimos juntos en Toronto, luego me seguiste a Atlanta y después viajamos por carretera a través de Estados Unidos: Nueva Orleans, Austin, Amarillo Texas, Santa Fe, Las Vegas, inclusive vimos juntas el Gran Cañón por primera vez. Nuestro último capítulo y destino juntas fue Los Ángeles. Espero haberte dado una hermosa vida feliz, llena de amor, porque eso fue lo que me diste".

Una despedida dolorosa que ha querido compartir con sus seguidores que no han dejado de enviar mensajes de ánimo a Nina, que ha asegurado que "ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer en mi vida". Las imágenes han alcanzado cerca de 700.000 'Me gusta' y casi 20.000 comentarios para animar a la intérprete.