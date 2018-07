El motivo real y hasta ahora oculto por el que Elsa Pataky y Chris Hemsworth están en el País Vasco

Ha sido toda una sorpresa ver que Elsa Pataky y Chris Hemsworth estaban disfrutando de unos días de vacaciones en el País Vasco. Y aunque en un principio se pensó que el matrimonio había viajado desde Australia para celebrar el cumpleaños de la actriz, ahora se ha descubierto el verdadero motivo por el que Elsa y Chris se encuentran en el País Vasco…

A través de las redes sociales del hermano de la intérprete se ha destapado que los actores se encuentran allí para celebrar la boda del hermano de Elsa: "A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero más que a nada. Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de diez días", escribía Christian Prieto a su futura esposa Silvia Serra.

Una boda a la que han acudido otras estrellas famosas como Matt Damon, gran amigo del matrimonio.