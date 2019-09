Mila Kunis permanece ajena, o eso aparenta, a los recientes declaraciones que ha hecho la ex de su marido, Demi Moore, sobre la relación que mantuvo con él, entre las que se encuentran varias intimidades. Y es que la estrella de Hollywood no ha dudado en destapar en sus memorias 'Inside Out', detalles tan íntimos como que llegó a realizar tríos con Ashton Kutcher durante su matrimonio.

Algo, que no parece haberles afectado demasiado, ya que tanto Mila como Ashton fueron vistos pasándoselo en grande hace unos días en un partido de Los Dodgers en Los Ángeles ajenos a la polémica.

Sin embargo, el actor sí que ha querido lanzar un pequeño dardo envenado en forma de tuit a la que fuera su ex, el cual ha dado pie a todo tipo de interpretaciones.

Mientras que la actriz, por su parte, ha optado por hacerse un radical cambio de look… ¡Y ahora es rubia! Además de añadirle un toque divertido a su melena con unas cuantas mechas azules.

