¿Indirecta muy directa?

Después de las incendiarias declaraciones que ha hecho Demi Moore en sus memorias 'Inside Out', en las que definitivamente no ha dejado títere con cabeza, atacando principalmente a su ex, Ashton Kutcher, a quien ha acusado de haberle sido infiel, y hablar abiertamente de los tríos que hicieron durante su matrimonio, parece que el actor al fin ha decidido responder.