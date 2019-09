Demi Moore y Ashton Kutcher fueron una de las parejas más polémicas y a la par envidiadas de Hollywood allá por el 2003, y es que a pesar de la notable diferencia de edad entre ambos (unos 13 años), entre ellos había un gran amor.

O al menos eso querían aparentar, ya que según ha ido relatando Moore en sus memorias 'Inside Out', su matrimonio pasó por episodios muy difíciles, como el aborto que la actriz sufrió poco después de empezar a salir con el actual marido de Mila Kunis, o las continuas infidelidades por su parte, que la dejaron completamente devastada.

Unas polémicas declaraciones que no sabemos muy bien como sentarán a Kutcher, quien ahora tiene dos hijos y parece de lo más feliz en su matrimonio con Mila Kunis, pero de lo que no cabe duda es de que Moore no ha querido dejarse nada en el tintero. Y es que incluso ha dado detalles sobre cómo era su vida sexual, donde asegura que llegaron a hacer un par de tríos.

Algo, de lo que ahora se arrepiente, ya que parece que tiempo más tarde esa fue la excusa perfecta que Ashton usó para engañarla.

¿Quieres ver las impactantes declaraciones que hace en su libro? ¡Dale al play!

Seguro que te interesa...

Las sorprendentes fotos de una irreconocible Demi Moore sin maquillaje