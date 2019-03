El mensaje de Kim Kardashian a los haters que la acusan de abusar del Photoshop

Que Kim Kardashian puede presumir de curvas es algo que no podemos negar. La millonaria empresaria y sus hermanas han puesto de moda los culos, que han restado importancia a los prominentes escotes, y es que precisamente los traseros del clan Kardashian-Jenner son su seña de identidad más característica. Pero, como todo lo que hacen, sus cuerpos son de lo más ensalzado y criticado, y muchos los que consideran que los marcados físicos de las protagonistas de 'Keeping Up With The Kardashians' sonn resultado de cirugía estética y no de exigentes entrenamientos, como ellas mismas apuntan.

Ante esto, la reina del clan, Kim Kardashian, ha querido responder a todos sus 'haters' en las redes sociales. La celebrity ha compartido una imagen en su perfil de Snapchat donde se puede ver a la empresaria posando con un corsé, una gorra de baseball y unos shorts presumiendo de unas curvas antinaturales. La imagen está, evidentemente, editada con Photoshop, y ella ha añadido un mensaje al lado que dice: "Los haters dirán que esto es Photoshop". Con este toque de humor, la mujer de Kanye West ha respondido a todos los que la critican a ella y a sus hermanas.